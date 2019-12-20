Пт, 20.12.2019
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Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020?

Ярослава Мaгучих

ФОТО: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

 Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за отсутствия государственного финансирования, заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, передает Р-Спорт.

По словам президента федерации, украинские спортсмены приостановили подготовку к Олимпийским играм.

"Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", — заявил он.

Гоцул также отметил, что федерация не может использовать и средства, которые были накоплены за предыдущие месяцы.

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