Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за отсутствия государственного финансирования, заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, передает Р-Спорт.
По словам президента федерации, украинские спортсмены приостановили подготовку к Олимпийским играм.
"Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", — заявил он.
Гоцул также отметил, что федерация не может использовать и средства, которые были накоплены за предыдущие месяцы.