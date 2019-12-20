Пт, 20.12.2019
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  • Уголовное дело в отношении депутатов Нарвы Алексея Мяги и Сергея Львова прекращено

Уголовное дело в отношении депутатов Нарвы Алексея Мяги и Сергея Львова прекращено

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Год назад 8 депутатов городского собрания Нарвы попали под подозрение по делу о коррупции. Прокуратура 20 декабря прекратила уголовное дело в отношении Алексея Мяги и Сергея Львова за отсутствием состава преступления. Понесенные депутатами расходы на защитников оплатит государство, передает Rus.ERR.

Как сказал rus.err.ee Алексей Мяги, он рад жить в правовом государстве и поблагодарил правоохранительные органы за то, что они во всем разобрались.

Напомним, что в августе 2018 года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 8 депутатов из правящей фракции Нарвского городского собрания, предъявив им подозрения в коррупции статье 3001  пенитенциарного кодекса.

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