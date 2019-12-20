Важно: читайте, где можно получить медицинскую помощь в праздники

Таллиннская стоматологическая поликлиника (Тоомпуйестеэ, 4) 23 декабря принимает с 8:00 до 17:00, 24 – 26 декабря с 9:00 до 15:00 ведется прием пациентов для оказания первой помощи, 27 декабря клиника работает в полном объеме с 8:00 до 20:00. 28 декабря оказание первой помощи с 9:00 до 15:00, 29 декабря – с 9:00 до 14:00. 30 декабря клиника открыта с 8:00 до 20:00. 31 декабря – с 9:00 до 17:00. 1 января клиника откроется в 10:00 и будет работать до 15:00 для оказания первой помощи.

Ида-Таллиннская центральная больница накануне праздников, 23 и 31 декабря, работает по сокращенному расписанию. Поликлиника на Рави (Рави, 18) открыта с 7:30 до 13:00, женская консультация – с 7:30 до 16:00 (27 и 30 декабря, а также 2 января – до 19:00). Прием анализов с 7:30 до 13:00, рентген с 8:00 до 13:00. Отделение Магдалена (Пярнуское шоссе, 104) открыто с 7:30 до 13:00. Тынисмяэская поликлиника – с 7:00 до 16:00. Обслуживание по номеру 666 1900 ведется 23 и 31 декабря с 7:15 до 13:00.

Ляэне-Таллиннская центральная больница 23 и 31 декабря также открыта до 13:00. С 24 по 26 декабря и 1 января все поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы закрыты.

Северо-Эстонской Региональной больнице прием врачей-специалистов 23 и 31 декабря осуществляется до 13:00.

Таллиннская скорая помощь работает круглосуточно. Отделения экстренной медицины во всех поликлиниках также открыты круглосуточно.

Дежурные аптеки на Тынисмяги, 5, и Викерлазе, 19, открыты с 20:00 до 8:00.

Бесплатный телефон консультации семейных врачей 1220 или +3726346630 работает круглосуточно, также по выходным и в государственные праздники. Платный номер консультаций детского врача 1599 принимает звонки ежедневно с 8:00 до 22:00.

Информацию на тему любых отравлений можно получить по номеру 16 662 круглосуточно по обычному тарифу.