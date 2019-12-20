Глава инкассо-фирмы: долги создают "эффект бабочки", от которого страдают все

По словам главы одной из крупнейших инкассо-фирм Европы Intrum Baltic Ильвы Валейка, самый большой долг, востребованный компанией, составляет 20 миллионов евро. Проще всего получить назад так называемый свежий кредит, просроченный не более чем на 90 дней, пишет Postimees.
- В рубрике мнений вы говорили, что половина эстонских компаний ничего не предпринимает в отношении просроченных счетов своих партнеров. Ситуация настолько плоха? И почему они не требуют погашения долгов?
- Да, результаты нашего общеевропейского исследования показали, что половина эстонских компаний ничего не делает с долгами. Корпоративные долги - это общеевропейская проблема, но цифры показывают, что прибалтийские компании более безразличны к должникам. Услуги инкассо-фирм также не очень широко используются в странах Балтии, и это особенно заметно в Эстонии. Только 8% предприятий пользуются услугами коллекторских компаний.
Я думаю, что причины связаны со спецификой отношений с клиентами. Исторически сложилось так, что компании в странах Балтии хотят сами заниматься своими клиентами, а не обращаться за помощью к третьим сторонам. Я думаю, что мы видим изменение в ситуации. Все больше компаний пользуются услугами инкассо-фирм.
- Есть ли конкретные сектора, где оплата счетов вызывает проблему?
- Не напрямую. Но есть области, где долги накапливаются, например, мы видим это в cекторе коммунальных услуг, а также в компаниях госсектора...
В масс-медиа недавно рассматривался случай, когда производитель деревянных домов Modulehouse обанкротился из-за того, что их норвежский партнер не заплатил им почти миллион евро. Подобные случаи происходили и в сфере логистики.
Это идеальный пример того, что происходит с малым и средним бизнесом, когда большие счета оказываются просрочены. В результате одного большого неоплаченного счета компания больше не может платить поставщикам за последующие проекты, заработная плата сотрудников задерживается, и в конечном итоге происходит банкротство. Это цепная реакция, и в итоге страдают все: одна компания задерживает платеж, ее кредитор становится банкротом и так далее. Во многом это связано с тем, что компании не выполняют достаточной работы по проверке истории своих партнеров.
- Сколько для компании стоит востребование долга через инкассо-фирму?
- Зависит от суммы и конкретного случая, например, нужно ли возбуждать судебное производство. Если речь идет о добровольном платеже, это намного дешевле для кредитора. Как правило, плата представляет собой фиксированный процент долга, примерно от 3 до 10 процентов от суммы.
- Какой самый большой долг вы получили?
- 20 миллионов евро. Это был очень успешный случай, и это была литовская компания. В Эстонии в одном случае мы получили долг в 200 000 евро.
- Какие долги проще всего вернуть?
- Проще вернуть свежие долги, т.е. те, которые просрочены на срок до 90 дней. Когда речь идет о долгосрочном долге, который не платят нескольких лет, все сложнее. Это касается как долгов частных лиц, так и компаний.
Одной из проблем в Эстонии является то, что здесь очень легко ликвидировать компанию и избавиться от долгов. Просто создается новая компания, и все начинается сначала без долгов.
Да, профилактика здесь очень важна. Первый шаг - проведение работы по изучению фона партнера. Нужно проводить оценку фона компании и ее владельцев. Банки проводят тщательную предварительную работу «знай своего клиента», но компании должны делать то же самое.
- Какие признаки опасности должны насторожить?
- Например, если владелец бизнеса не ведет себя этично, если у него в прошлом были предприятия, которые были ликвидированы, и оставались долги. Я также была бы осторожна с недавно созданными компаниями и просила бы авансовый платеж по их первым сделкам.
- В каком возрасте возникают долги?
- Если посмотреть на Европу более широко, то бросается в глаза, что в странах Балтии деньги для оплаты своих счетов с большей вероятностью занимают люди старше 45 лет. Это означает, что им не хватает умения следить за своими финансами.
- Есть ли различия в этом отношении в Прибалтике?
- Наш самый большой рынок в Прибалтике - это Литва, поэтому мы видим там больше долгов. Ситуация в Эстонии лучше всего, и заметно, что списанных долгов здесь меньше.
- Перейдем к потребителям. Какова финансовая грамотность эстонских потребителей?
- Эстонские потребители оплачивают свои счета безукоризненно. 97% потребителей считают, что могут оплачивать свои счета вовремя, но видно, что на практике на эту способность влияют импульсивные покупки, особенно на Рождество.
Во-вторых, в нашем исследовании мы даем потребителям сопоставлять финансовые термины с этими определениями. Например, объединить слово «процент» с его значением. Результаты показывают, что 25% респондентов из Эстонии не могут этого сделать. Таким образом, Эстония занимает 22-е место по финансовой грамотности в 24 странах. В Финляндии, которая заняла первое место, почти 83 процента респондентов смогли сопоставить термин и определение.
- Как выйти из кредитной ловушки, когда люди начинают для погашения одной ссуды брать новую? Стоят ли за этим экспресс-кредиты?
- На самом деле большую часть денег берут взаймы у знакомых и родственников. Когда мы говорим о кредитной ловушке, ключом является контроль своего дохода. Важно избегать импульсивных покупок. Получив зарплату, нужно составить бюджет и придерживаться его. Надо контролировать свои финансовые дела.
- В то же время все еще принято покупать при маленькой зарплате шикарную машину или жить не по средствам. Как часто вы замечаете такое?
- Да, в прошлом году около 30 процентов эстонских потребителей взяли в долг деньги для оплаты своих счетов. Это очень большая доля, и мы видим, что проблема растет. Из этого можно сделать вывод, что люди живут не по средствам. Однако ситуация в Прибалтике несколько отличается от европейской. В то время как в Европе начинают занимать деньги для оплаты счетов в начале 20-летнего возраста, то есть при выходе на рынок труда, в странах Балтии чаще берут кредиты в возрасте 45-55 лет.
- Вы хотите, чтобы потребители стали более ответственно управлять своими деньгами. Разве это не плохо для вашего бизнеса?
- Нет, чем больше потребители знают, тем более конструктивно наше взаимодействие с ними. Во время последнего финансового кризиса мы видели, что число задолженностей увеличилось, и люди не могли с ними справиться. Если люди не знают, как контролировать деньги и выходить из долгов, то это плохо для нашего бизнеса, потому что мы не можем вернуть долг. Чем более ответственны и осведомлены потребители, тем легче нам будет.