Глава инкассо-фирмы: долги создают "эффект бабочки", от которого страдают все

- В рубрике мнений вы говорили, что половина эстонских компаний ничего не предпринимает в отношении просроченных счетов своих партнеров. Ситуация настолько плоха? И почему они не требуют погашения долгов?

- Да, результаты нашего общеевропейского исследования показали, что половина эстонских компаний ничего не делает с долгами. Корпоративные долги - это общеевропейская проблема, но цифры показывают, что прибалтийские компании более безразличны к должникам. Услуги инкассо-фирм также не очень широко используются в странах Балтии, и это особенно заметно в Эстонии. Только 8% предприятий пользуются услугами коллекторских компаний.

Я думаю, что причины связаны со спецификой отношений с клиентами. Исторически сложилось так, что компании в странах Балтии хотят сами заниматься своими клиентами, а не обращаться за помощью к третьим сторонам. Я думаю, что мы видим изменение в ситуации. Все больше компаний пользуются услугами инкассо-фирм.

- Есть ли конкретные сектора, где оплата счетов вызывает проблему?

- Не напрямую. Но есть области, где долги накапливаются, например, мы видим это в cекторе коммунальных услуг, а также в компаниях госсектора...

В масс-медиа недавно рассматривался случай, когда производитель деревянных домов Modulehouse обанкротился из-за того, что их норвежский партнер не заплатил им почти миллион евро. Подобные случаи происходили и в сфере логистики.

Это идеальный пример того, что происходит с малым и средним бизнесом, когда большие счета оказываются просрочены. В результате одного большого неоплаченного счета компания больше не может платить поставщикам за последующие проекты, заработная плата сотрудников задерживается, и в конечном итоге происходит банкротство. Это цепная реакция, и в итоге страдают все: одна компания задерживает платеж, ее кредитор становится банкротом и так далее. Во многом это связано с тем, что компании не выполняют достаточной работы по проверке истории своих партнеров.

- Сколько для компании стоит востребование долга через инкассо-фирму?

- Зависит от суммы и конкретного случая, например, нужно ли возбуждать судебное производство. Если речь идет о добровольном платеже, это намного дешевле для кредитора. Как правило, плата представляет собой фиксированный процент долга, примерно от 3 до 10 процентов от суммы.

- Какой самый большой долг вы получили?

- 20 миллионов евро. Это был очень успешный случай, и это была литовская компания. В Эстонии в одном случае мы получили долг в 200 000 евро.

- Какие долги проще всего вернуть?

- Проще вернуть свежие долги, т.е. те, которые просрочены на срок до 90 дней. Когда речь идет о долгосрочном долге, который не платят нескольких лет, все сложнее. Это касается как долгов частных лиц, так и компаний.