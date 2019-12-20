Восьмимиллионный по счету пассажир Elron получил невероятный подарок

«Статистика продажи билетов показалась, что новый пассажирский рекорд установлен на одной из популярнейших маршрутных линий Тарту-Таллинн. Восьмимиллионным пассажиром стал человек, купивший билет онлайн из Тарту в Таллинн», – сказала руководитель по коммуникациям Elron Марийс Адамберг.

Криста сказала, что предпочитает поезда, потому что это быстрый и безопасный способ передвижения между Тарту и Таллинном. «Этот титул и золотой билет очень неожиданны, но то же время это очень классный сюрприз к Рождеству», – прокомментировала она.