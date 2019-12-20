Пт, 20.12.2019
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  • Восьмимиллионный по счету пассажир Elron получил невероятный подарок

Восьмимиллионный по счету пассажир Elron получил невероятный подарок

Криста - восьмимиллионный пассажир Elron.

ФОТО: Elron

Сегодня, 20 декабря Elron удивила своего пассажира неожиданным подарком. Женщина села в поезд, не подозревая, что является восьмимиллионным пассажиром.

«Статистика продажи билетов показалась, что новый пассажирский рекорд установлен на одной из популярнейших маршрутных линий Тарту-Таллинн. Восьмимиллионным пассажиром стал человек, купивший билет онлайн из Тарту в Таллинн», – сказала руководитель по коммуникациям Elron Марийс Адамберг.

Компания Elron подарила Кристе золотой билет, который дает пассажиру право бесплатно пользоваться поездами Elron по всей Эстонии в течение года.

Криста сказала, что предпочитает поезда, потому что это быстрый и безопасный способ передвижения между Тарту и Таллинном. «Этот титул и золотой билет очень неожиданны, но то же время это очень классный сюрприз к Рождеству», – прокомментировала она. 

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