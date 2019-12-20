Форель на праздничном столе: как убедиться, что рыба безопасна

По словам руководителя отдела маркетинга и разработки продукции PRFoods Катри Войка, рыба является полезным и вкусным продуктом, который подходит в качестве украшения для любого рождественского стола. «При покупке рыбы важно в первую очередь убедиться в ее качестве и впоследствии обеспечить ее надлежащее хранение также дома», – сказала Войка.

Катри Войка дает совет, как убедиться, что на рождественский стол попадает свежая, безопасная и вкусная рыба.

Предпочитайте отечественное

Не зная происхождения рыбы, потребитель не может никак проверить, как была выращена рыба, где и в каких условиях ее обрабатывали и как ее транспортировали. Безопасный выбор – предпочесть отечественную продукцию. Наибольшее преимущество местных питомников заключается в том, что рыба очень быстро поступает потребителю и не должна преодолевать длинные расстояния, когда качество продукта может пострадать.

«Недавно мы пустили в продажу первое в Эстонии на 100% отечественное филе радужной форели нежного посола, которое потребители находят на прилавках магазинов под торговой маркой Heimon Kala. Радужную форель, выращенную здесь же в прибрежном море Эстонии, мы обрабатываем на современном заводе, на острове Сааремаа. В своем производстве мы соблюдаем самые строгие требования международного стандарта BRC и проверяем качество сырья и продуктов на протяжении всего срока хранения в своей микробиологической лаборатории. Поэтому мы можем быть уверены, что предлагаем потребителям действительно рыбные изделия с наилучшим вкусом и качеством», – сказала Войка.

Проверьте, что рыба в магазине хранилась правильно

Рыбу следует в течение всего срока ее реализации хранить в подходящих условиях. «Обязанность розничных продавцов – обеспечить надлежащую температуру прилавков с рыбными продуктами, тогда бактерии, содержащиеся в рыбных продуктах естественным образом, будут оставаться пассивными», – пояснила Войка.

По ее словам, что касается упакованных рыбных продуктов, то стоит проследить за тем, чтобы упаковка не была повреждена и продукт не контактировал с воздухом. Для свежей рыбы важно, чтобы она хранилась во льду – размороженная и снова замороженная рыба, безусловно, не будет больше безопасной для потребления.

«Свежесть рыбы, продающейся на прилавках, можно оценить даже по тому, какие у нее глаза. У свежей рыбы глаза ясные и слегка выпуклые, а у лежалой рыбы – мутные и серые. Кожа рыбы должна быть упругой и блестящей. Также посмотрите на жабры – у свежей рыбы они красные, а коричневато-серые - признак лежалой рыбы, которую не стоит брать», – дала наставления Войка.

Соблюдайте требования пищевой безопасности дома

Настолько же важна, как и выбор качественной рыбы в магазине, ее дальнейшая обработка дома. Здесь для хранения рыбы действуют точно такие же требования, что и в магазине – рыбу следует хранить в холодильнике при низких температурах. «Если рыба уже принесена домой из магазина, ее стоит как можно быстрее приготовить. Температура домашних холодильников зачастую немного выше, чем идеальная для хранения рыбы, поэтому не стоит открытую упаковку рыбы хранить дома более двух суток», – сказала Войка.

Также следует соблюдать срок хранения, указанный на упаковке, при превышении которого рыбные изделия употреблять больше нельзя. По словам Войка, для обеспечения свежести и безопасности продуктов Heimon Kala установлен короткий 14-дневный срок хранения. «Для своих упакованных продуктов нежного посола и холодного копчения мы исходим из рекомендаций, составленных финскими учеными на основании тестов на долговременность хранения. Согласно этим рекомендациям срок хранения рыбы нежного посола не должен превышать 14 дней. По истечении этого времени рыбу нельзя считать свежей и качественной», – отметила Войка.