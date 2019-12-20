Картина дня: разоблачение эстонской преступной группировки и установление личности стрелка с Лубянки

Эстонская банда опустошала банковские счета жителей Индии и Бангладеш

С помощью данных кредитных карт, украденных в Индии, Бангладеш и Пакистане, члены эстонской преступной группировки вели роскошную жизнь, покупали в интернет-магазинах дорогую технику, заказывали еду в приложениях и выдаивали наличные из банкоматов. Читать далее...

Организатора мероприятий обвиняют в сексуальных домогательствах к ребенку

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет известного организатора и ведущего детских мероприятий Венно Лоосаара в сексуальных домогательствах по отношению к девочке младше десяти лет. Читать далее...

Подкаст: «Как же бесит!» ваш салют

Седьмой эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят, можно послушать здесь. В нем речь пойдет об отказе от новогодних фейерверков.

Кая Каллас не села за кассу Maxima

Руководитель по коммуникациям Партии реформ Каяр Казе сообщил сегодня днем, что лидер их политической организации все-таки не сядет за кассу Maxima, как это было заявлено ранее. «К сожалению, произошло недопонимание обстоятельств запланированных на сегодня мероприятий. Кая Каллас ознакомится с обстоятельствами работы кассира более основательно в ближайшем будущем, а не в рамках однократной медиа-акции. Изначальной мыслью было ознакомиться со спецификой условий труда в секторе обслуживания и подчеркнуть ценность каждой профессии. Приносим извинения за недоразумение», - сказал пресс-секретарь реформистов. Читать далее...

Вместо ресторана Privat на границе Ласнамяэ и Виймси открылось совершенно новое заведение

Да-да, поменялось всё: название, собственник, интерьер, меню, шеф-повар. Остался только шашлычник Норик, который все так же жарит свои потрясающие шашлыки в домике во дворе. Именно из-за этих шашлыков таллиннцы приезжали сюда в течение многих лет, так что владелец нового заведения оказался не просто предприимчивым, но и мудрым. Читать далее...

Из-за несанкционированных работ два многоквартирных дома в Маарду остались без электричества

В двух многоквартирных домах в Маарду отключилось электричество вчера, 19 декабря. Но не по вине шторма, как можно было бы предположить. Читать далее...

Фильм «Правда и справедливость» стал лауреатом американской премии «Спутник»

Художественный фильм эстонского режиссера Танела Тоома «Правда и справедливость» получил престижную премию «Спутник» (Satellite Award) Международной пресс-академии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Читать далее...

В Эстонии изменится требование к установке датчиков угарного газа

Министерства Эстонии дорабатывают одобренные на прошлой неделе изменения в Законе о противопожарной безопасности: согласно предложению Министерства экономики и коммуникаций, датчик угарного газа нужно будет устанавливать во всех помещениях, соединенных с газовым оборудованием при помощи техносистем. Читать далее...

В праздничный период не будет осуществляться часть банковских платежей