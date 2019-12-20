Пт, 20.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов

Французскую фирму впервые признали виновной в самоубийствах работников
За три года самоубийство совершили более 60 человек

FILE PHOTO: The logo of French telecoms group Orange is seen at the entrance of the Cyberdefense division headquarters at Nanterre, France, October 5, 2017. REUTERS/Charles Platiau/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

ФОТО: CHARLES PLATIAU/Reuters

Парижский суд вынес в пятницу обвинительный приговор в отношении телекоммуникационной компании Orange S.A., признав ее виновной в самоубийствах бывших сотрудников, которые последовали на волне реструктуризации и сокращений в 2000-е годы, пишет Rus.ERR.

Суд назначил фирме штраф в размере 75 000 евро, приговорив ее бывшего исполнительного директора Дидье Ломбара к четырем месяцам лишения свободы и штрафу в размере 15 000 евро.

Различные тюремные сроки и штрафы также были назначены другим бывшим топ-менеджерам Orange S.A.

Решение суда может быть обжаловано.

С января 2008 по апрель 2011 года самоубийство совершили более 60 работников компании.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ