Французскую фирму впервые признали виновной в самоубийствах работников

Парижский суд вынес в пятницу обвинительный приговор в отношении телекоммуникационной компании Orange S.A., признав ее виновной в самоубийствах бывших сотрудников, которые последовали на волне реструктуризации и сокращений в 2000-е годы, пишет Rus.ERR.