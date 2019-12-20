Французскую фирму впервые признали виновной в самоубийствах работников
Парижский суд вынес в пятницу обвинительный приговор в отношении телекоммуникационной компании Orange S.A., признав ее виновной в самоубийствах бывших сотрудников, которые последовали на волне реструктуризации и сокращений в 2000-е годы, пишет Rus.ERR.
Суд назначил фирме штраф в размере 75 000 евро, приговорив ее бывшего исполнительного директора Дидье Ломбара к четырем месяцам лишения свободы и штрафу в размере 15 000 евро.
Различные тюремные сроки и штрафы также были назначены другим бывшим топ-менеджерам Orange S.A.
Решение суда может быть обжаловано.
С января 2008 по апрель 2011 года самоубийство совершили более 60 работников компании.