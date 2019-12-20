Полезно: как выбрать телевизор, исходя из размера комнаты

«Большие экраны становятся все более доступными по цене, и потребители этим пользуются. Действительно, на широком экране фильмы и сериалы смотрятся отлично, но, выбирая размер телевизора, следует обратить внимание на несколько принципов, касающихся размещения нового устройства в помещении. Иногда большой экран может оказаться просто слишком большим», - отметил руководитель по продажам подразделения бытовой техники Samsung Eesti Теэт Торн.

«Для получения лучших впечатлений от просмотра глаза сидящего на правильном удалении от телевизора человека должны, не напрягаясь, улавливать все происходящее на экране. Расстояние до экрана очень важно, – объяснил Торн. –Чтобы его рассчитать, используется множество разных формул. Вот самая распространенная: расстояние до телевизора должно быть в 2-3 раза больше диагонали экрана. Например, для 55-дюймового экрана расстояние должно быть 110 дюймов, то есть около 2,7 метров. Телевизор, разумеется, можно разместить и дальше, но вот ближе не стоит».

Торн добавил, поскольку новые экраны обеспечивают заметно более высокое качество, то для телевизора 4K расстояние может быть меньше, и множитель в таком случае составляет 1,5-2,5. «Причина в том, что в разрешении 4K пикселей на экране во много раз больше, чем, например, в разрешении HD, и человек может сидеть ближе, не замечая отдельных пикселей. Основанные на технологии QLED экраны также обеспечивают высокое качество цветопередачи, а благодаря технологии LED картинка всегда достаточно яркая», - отметил Торн.

«В целом это значит, что, выбирая новый телевизор, следует предварительно продумать, где именно дома вы его поставите, а также насколько большойи какого качества экран подойдет сюда лучше всего. Очень большой экран неважного качества ставить близко смысла нет, поскольку вы хотите видеть красивую картинку целиком, а не отдельные пиксели», - сказал Торн.

Устанавливая телевизор в комнате, также проследите за тем, чтобы он находился на высоте глаз зрителей. Если экран расположен выше, вам придется постоянно напрягать шею и зрение.

Важен также угол, под которым вы смотрите на экран. Если вы смотрите на телевизор сбоку, повышается опасность того, что цвета будут искажаться, вы будете видеть изображение менее ярким и контрастным. «Это во многом зависит от модели телевизора. В последние годы было представлено множество инноваций, направленных на то, чтобы изображение не искажалось, даже если вы смотрите на экран под углом. Например, одним из преимуществ технологии QLED компании Samsung является как раз то, что даже под углом черные цвета сохраняют контрастность и глубину», - объяснил Торн.