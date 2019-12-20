А вы сможете угадать любимый цвет жителей Эстонии?

Согласно различным опросам, синий – любимый цвет людей во всем мире. В Англии, например, в качестве любимого синий выбрали 33% респондентов, а в Эстонии этот показатель несколько ниже – 22%. В Литве результат был 25%, а в Латвии - 24%.

Помимо синего цвета, предпочтения жителей Эстонии несколько отличаются от предпочтений жителей других стран мира. Если в прочих странах второе место, в основном, занимает красный цвет, а за ним идет зеленый, то в Эстонии красный стоит лишь на четвертом месте, а второе и третье – с 13% каждый – занимают зеленый и черный.