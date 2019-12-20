Лжетакси Tulika по-прежнему ездят по улицам Таллинна

По словам руководителя Tulika Takso Мати Саара, число такси, использующих схожий с Tulika Takso логотип, существенно уменьшилось — логотип был изменен или же теперь на дверях автомобилей такси белого цвета логотип совсем отсутствует.

«Тенденция позитивная, но мы не можем еще высказать полного удовлетворения. Все также останавливаются и паркуются ожидающих клиентов лжетакси в центре Таллинна и во время прибытия паромов вблизи терминалов порта».

По оценке Саара, сейчас на улицах Таллинна можно встретить еще до десяти автомобилей, подделывающих дизайн Tulika Takso. Самый большой риск попасть на лжетакси — центр Таллинна и район порта. «Советую клиентам оставаться бдительными, потому что использование лжетакси может отразиться на кошельке. Разумеется, в этих лжетакси не действует тариф Tulika и в конце поездки клиент может столкнуться с очень неприятным сюрпризом», – подчеркивает Саар.

Обманутые клиенты обращаются, по словам Саара, в Tulika Takso, потому что считают, что воспользовались услугами этой компании. «Наш опыт показывает, что самые большие проблемы с лжетакси возникают у туристов — клиентам за поездки в границах центра города предъявляют немыслимые счета в 50 евро, а жалобы на это поступают, увы, к нам», – добавляет Саар. По оценке Саара, вопрос завышенных цен услуг лжетакси является проблемой не только для Tulika Takso.

«Неизбежно страдает репутация и Таллинна, и всего государства. Для того, чтобы удалить такси с грабительским тарифом, инвестиции сделали как Таллиннский порт, так и аэропорт, где также обеспокоены этим положением», – сказал Саар.

Таллиннский порт в ходе строительных работ изменил въезд такси к терминалу так, что непосредственно перед главным входом могут останавливаться только договорные такси. Таллинский аэропорт еще раньше в ходе строительства сделал реорганизацию услуги таксоизвоза и теперь система шлагбаумов преграждает путь нежелательным такси непосредственно к терминалу. По словам Саара, изменения принесли позитивные результаты и в этих регионах лжетакси теперь сложнее работать.