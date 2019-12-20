Михаил Кылварт: «EKRE управляет эмоциями, а не страной»

- Начинаются праздники, и первый вопрос соответствующий: почему город так скромно украшен? Таллиннцы жалуются, что на них как будто опять решили сэкономить.

- Мы, конечно, не экономим: наоборот, в этом году на украшение города мы выделили дополнительно 300 000 евро, и это большие деньги. У меня есть возможность бывать в разных районах Таллинна и могу сказать, что город все-таки украшен значительно в большей степени, чем раньше. Центр города, который кажется сосредоточением праздника, украшен еще и за счет частных собственников, - предприятий, различных учреждений - но дополнительные средства получили и другие районы. Мы не успели реализовать все планы, поскольку деньги были выделены поздно, но уверяю, что в будущем году наш город будет сверкать еще больше.

Правда, тут нужно отметить, что к нам жители города тоже обращаются, и кроме тех, кто думает, что на горожанах экономят, есть и считающие, что украшений слишком много: ночью так много света, что он мешает спать. И доходит до жалоб в Муниципальную полицию!

- Скажите, это правда, что в следующем году мы останемся без салюта?

- Действительно, старейшина района Кесклинн выступил с такой инициативой. Она пока не обсуждалась ни на каком уровне, но, я считаю, что такие идеи должны озвучиваться, что дает возможность вызвать дискуссию и узнать мнения разных сторон. Мы и сами инициировали подобную дискуссию по поводу ограничения ночной продажи алкоголя. Дискуссия получилась жаркой, сроки подачи предложений продлены, не факт, что город изменит свое мнение, но мы можем еще раз пройтись по тем вопросам, которые возникают.

- То есть это своего рода вброс информации в массы, чтобы понаблюдать, как на ту или иную идею отреагирует общественность? Одобрят – можно делать, не одобрят – можно сделать шаг назад?

- Не совсем так. Мы ни от кого не зависим. Насчет того же алкоголя у нас есть решение, но мы хотим проработать вопрос как можно глубже, чтобы не упустить важных нюансов. Что же касается салюта, то нужно учитывать, что у людей, особенно в Европе, меняется мышление в том, что касается окружающей среды. Это десять лет назад люди, которые говорили, что на машинах ездить плохо, казались непонятными. Сейчас это все больше становится нормой,

Приходит новое поколение, которое по-другому воспринимает действительность. Для них действительно важно, в каком пакете они несут покупки из магазина, покупают ли они вообще новый пластиковый пакет.

- А новогодний салют оказывает плохое влияние на окружающую среду?

- Он влияет на окружающую среду.

- Но как насчет всех тех самодеятельных салютов, которые грохочут у нас в течение года?