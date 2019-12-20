В Ласнамяэ завершен ремонт улицы П. Пинна

В ходе строительных работ стоимостью около полутора миллионов евро была реконструирована 800-метровая улица П. Пинна, а также подъездные пути, пересекающие улицу и парковочные места вдоль дороги.

Во время строительных работ были улучшены и созданы более безопасные условия для передвижения пешеходов и велосипедистов. «По обе стороны улицы появился тротуар шириной в 2-3 метра», - отметил старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн.

В ходе работ была также восстановлена ​​пешеходно-велосипедная дорожка между М. Хярма, 1 и П. Пинна, 9, где на пересечении с улицей П. Пинна была построена вымощенная камнем зона отдыха со скамейками и ящиками для мусора.

Ремонт расширил проезжую часть улицы П. Пинна и парковку. «Ширина асфальтового покрытия отремонтированной улицы П. Пинна составляет 7,5 метра, что является достаточным для двустороннего движения автомобилей и продольной парковки вдоль улицы», - пояснил Андрес Вяэн. Старейшина района отметил, что для более спокойного движения по проезжей части были установлены пороги, а перекресток улиц П. Пинна и Викерлазе построен в виде приподнятого над проезжей частью перекрестка.

В дополнение к дорожно-строительным работам была реконструирована уличная канализационная система и установлено уличное освещение с использованием светодиодных ламп. А для упрощения пересечения дороги слабовидящими людьми на пешеходных переходах была уложена тактильная плитка.