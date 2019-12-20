Фото: три самых дорогих съемных квартиры в Таллинне

Естественно, что самые дорогие квартиры из предлагающихся внаем в Таллинне находятся в престижных районах Таллинна и в самых эксклюзивных домах, но вы даже не представляете, сколько за них просят! В иных городах Таллинна за эти деньги жилье можно купить. Но тем не менее - смотрим!