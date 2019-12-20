Фото: три самых дорогих съемных квартиры в Таллинне

Естественно, что самые дорогие квартиры из предлагающихся внаем в Таллинне находятся в престижных районах Таллинна и в самых эксклюзивных домах, но вы даже не представляете, сколько за них просят! В иных городах Таллинна за эти деньги жилье можно купить. Но тем не менее - смотрим!
Современная роскошная квартира площадью 194,9 м2 находится на пятом этаже пятиэтажного дома, построенного в этом году на улице Суур-Патарей. Превосходные виды, опоясывающая всю квартиру терраса, баня, стильный интерьер, парковка и кладовая. Красиво жить не запретишь!
В оформленной профессиональным дизайнером трехкомнатной квартире на улице Пагари есть все, необходимое для комфортной жизни. Площадь квартиры - 200 м2.
В квартире площадью 141 м2 пять комнат. Правда, она меблирована только частично, зато расположена на последнем этаже так называемого "Золотого дома" и имеет выход на просторную террасу.