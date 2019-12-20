Пт, 20.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Фото: три самых дорогих съемных квартиры в Таллинне

Квартал Ротерманна.

ФОТО: Tairo Lutter

Естественно, что самые дорогие квартиры из предлагающихся внаем в Таллинне находятся в престижных районах Таллинна и в самых эксклюзивных домах, но вы даже не представляете, сколько за них просят! В иных городах Таллинна за эти деньги жилье можно купить. Но тем не менее - смотрим!

Квартира в Каламая - 5500 евро в месяц

ФОТО: KV.EE

Современная роскошная квартира площадью 194,9 м2 находится на пятом этаже пятиэтажного дома, построенного в этом году на улице Суур-Патарей. Превосходные виды, опоясывающая всю квартиру терраса, баня, стильный интерьер, парковка и кладовая. Красиво жить не запретишь!

Дизайнерская квартира в Старом городе - 5000 евро

ФОТО: KV.EE

В оформленной профессиональным дизайнером трехкомнатной квартире на улице Пагари есть все, необходимое для комфортной жизни. Площадь квартиры - 200 м2.

Пятикомнатная квартира в квартале Ротерманна - 4000 евро

ФОТО: KV.EE

В квартире площадью 141 м2 пять комнат. Правда, она меблирована только частично, зато расположена на последнем этаже так называемого "Золотого дома" и имеет выход на просторную террасу. 

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