Экспертиза ⟩ Установлены причины смертей мужчин в Кохтла-Нымме

В течение ноября в Кохтла-Нымме были зафиксированы три случая смерти мужчин. Было установлено, что трое скончавшихся вместе употребляли алкоголь.
Были предположения, что, возможно, смерть мужчин наступила вследствие аклогольного отравления. Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти всех трех человек в Кохтла-Нымме были проблемы со здоровьем, а не отравление алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По словам руководителя полицейского отделения Йыхви Андреаса Клийманта, в полицию не поступала информация о распространении контрабандного алкоголя в районе Кохтла-Нымме. "По крайней мере, к участковым полицейским не поступало таких сигналов", – сказал Клиймант ранее.
В понедельник, 25 ноября, в квартире на улице Мяннику в Кохтла-Нымме был найден труп 45-летнего мужчины. Каких-либо признаков насилия на его теле обнаружено не было. Ранее, 18 ноября в частном доме, расположенном на улице Сюгисе в Кохтла-Нымме, был найден труп 56-летнего мужчины. На его теле также не было признаков насилия.