Экспертиза ⟩ Установлены причины смертей мужчин в Кохтла-Нымме

Были предположения, что, возможно, смерть мужчин наступила вследствие аклогольного отравления. Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти всех трех человек в Кохтла-Нымме были проблемы со здоровьем, а не отравление алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По словам руководителя полицейского отделения Йыхви Андреаса Клийманта, в полицию не поступала информация о распространении контрабандного алкоголя в районе Кохтла-Нымме. "По крайней мере, к участковым полицейским не поступало таких сигналов", – сказал Клиймант ранее.