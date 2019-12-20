Во время праздников возрастает количество случаев семейного насилия

В среднем полиция получает 30 вызовов в день по поводу случаев семейного насилия, однако в праздничные дни число подобных вызовов увеличивается. Например, в прошлом году 25 декабря в полицию поступило 50 вызовов и 1 января этого года – 117.

«Полиция серьезно подходит к каждому сообщению по поводу семейного насилия и делает все от себя зависящее для того, чтобы забрать агрессора из семьи и обеспечить тем самым безопасность пострадавшей стороне», – сказал руководитель службы Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт. По словам государственного прокурора Карин Тальвисте, удаление агрессора помогает создать у пострадавшего чувство защищенности. «Также это способствует готовности принять помощь», – сказала Тальвисте.

В трети случаев свидетелями или жертвами насилия становятся дети. «В семье, где один из родителей является агрессором, а второй жертвой, ребенок находится в уязвимой позиции. Увиденное со стороны насилие серьезно вредит ребенку, поэтому реагирование на эту проблему очень важно», – сказала региональный руководитель отдела по защите детей Департамента социального страхования Кая Раттас.

Руководитель кризисного телефона помощи жертвам отдела помощи жертвам Департамента социального страхования Мари Тикерпуу призывает всех пострадавших в близких отношениях людей и их родственников звонить на кризисный номер помощи жертвам для того, чтобы получить совет и узнать о возможных опасностях, которые могут возникнуть в отношениях, где есть насилие. «Профессиональная помощь доступна пострадавшим круглосуточно. Семейное насилие, как правило, несет повторяющийся характер и имеет тенденцию усугубляться, но из этого можно выйти», – сказала Тикерпуу.

Для получения помощи можно напрямую обращаться к работникам помощи жертвам в своем регионе. Работники помощи жертвам как правило находятся в одном здании с полицией и предлагают жертвам эмоциональную поддержку и делятся информацией по поводу возможностей получения помощи. За помощью можно обратиться анонимно.

Необходимую помощь оказывают также женские опорные центры, цель которых – предложить жертвам насилия необходимую всестороннюю помощь для того, чтобы помочь им выйти из насильственных отношений.

Статистика:

в 2019 году полиции сообщили почти о 16 000 случаях насилия в близких отношениях, из них почти в трети случаев было начато уголовное делопроизводство;

в 2019 году больше всего вызовов, связанных с насилием в близких отношениях, было в мае, июне и июле;

в 2019 году 40% пострадавших и 65% виновников случаев насилия в близких отношениях находились в явном алкогольном или наркотическом опьянении;

за последние пять лет в преступлениях, связанных с семейным насилием, погибло 45 человек – 25 женщин и 20 мужчин;

большинство тяжких преступлений, связанных с семейным насилием, были совершены в жилых помещениях.

Что делать, если вы стали свидетелем насилия?