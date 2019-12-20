Тириль Экхофф выиграла спринт в Анси, российской биатлонисткe до бронзы не хватило двух секунд

Довольно непростые условия царят во французских Альпах под Рождество - температура стоит строго выше нуля, на момент старта столник термометра чуть-чуть не добрался до отметки в плюс десять, а ветер так и норовил погулять по стрельбищу сбивая все настройки и графики прохода огневых рубежей.

По такой погоде труднее всего пришлось Кайсе Мякяряйнен, которая, в этом году, скорее всего завершит свою спортивную карьеру: у "финской молнии" не ладится ничего - стрельба плохая (сегодня четыре промаха), бег дается готовящейся к 37-летию финке все труднее. Одно 53-е место Кайса завоевала в этом году, сегодня ее удел в спринте лишь 56-я строка в таблице.

Не смогла одержать третью победу подряд в спринте этого сезона Доротея Вирер - одна из фавориток сезона промазала дважды и лыжи не особо катили, привезя итальянскую красавицу лишь в конец третьего десятка протокола.

А за победу боролись Тириль Экхофф из Норвегии и Жюстин Бреза. Норвежка и француженка попеременно лидировали после контрольных отсечек и огневых рубежей, но на финиш быстрее накатила Экхофф, которая в гонке преследования убежит с почти шестисекундным отрывом от Бреза.

Двух секунд до бронзы не хватило россия нке Светлане Мироновой, которая с чистой стрельбой расположилась сразу за чешкой Маркетой Давидовой.