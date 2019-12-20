Нужна ваша помощь: полиция ищет поджигателя автомобиля

15 декабря в 17 часов вечера в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле Mercedes-Benz в деревне Нийду на Парги-теэ, который был полностью уничтожен. По предварительным данным, окно автомобиля было разбито, а салон подожжен.

Полиция просит всех, у кого есть информация о произошедшем, кто видел это или заметил в тех краях подозрительную деятельность, сообщить об этом в Пярнуский полицейский участок по э-мейлу aire.lynekund@politsei.ee.