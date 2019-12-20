Пт, 20.12.2019
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Нужна ваша помощь: полиция ищет поджигателя автомобиля

Autopõleng. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Ida-Eesti päästekeskus

Полиция просит помощи, чтобы установить личность престуника, разбившего и поджегшего легковой автомобиль в деревне Нийду, волость Тори, передает Pärnu Postimees.

15 декабря в 17 часов вечера в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле Mercedes-Benz в деревне Нийду на Парги-теэ, который был полностью уничтожен. По предварительным данным, окно автомобиля было разбито, а салон подожжен.

Полиция просит всех, у кого есть информация о произошедшем, кто видел это или заметил в тех краях подозрительную деятельность, сообщить об этом в Пярнуский полицейский участок по э-мейлу aire.lynekund@politsei.ee.

Люди не пострадали в ходе возгорания. Нанесенный ущерб составил почти 5000 евро.

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