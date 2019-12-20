Глава Ветеринарно-пищевого департамента уходит в частный сектор

По словам председателя совета Hansabuss Неэма Таммиса, председателя наблюдательного совета Hansabuss, в течение последних 3-4 месяцев концерн искал нового генерального директора. «Мы не организовывали открытый конкурс, но поговорили с несколькими сильными лидерами. Сегодня было подписано соглашение с членами правления, и мы рады, что Индрек решил присоединиться к нам», - сказал Таммис.