Пт, 20.12.2019
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Глава Ветеринарно-пищевого департамента уходит в частный сектор

VTA juht Indrek Halliste asub uuel aastal juhtima ASi Hansabuss.

ФОТО: Lennart Ruuda

Директор Ветеринарно-пищевого департамента Индрек Халлисте подаст в отставку в начале нового года и с февраля будет возглавлять акционерное общество Hansabuss.

Бывший член правления  концерна Калмар Мейдла продолжит работу в качестве члена правления Hansabuss, сообщил BNS представитель компании.

Индрек Халлисте ранее работал в структурах Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-пищевого департамента.

Он является членом Эстонской коллегии адвокатов с 2006 года.

По словам председателя совета Hansabuss Неэма Таммиса, председателя наблюдательного совета Hansabuss, в течение последних 3-4 месяцев концерн искал нового генерального директора. «Мы не организовывали открытый конкурс, но поговорили с несколькими сильными лидерами. Сегодня было подписано соглашение с членами правления, и мы рады, что Индрек решил присоединиться к нам», - сказал Таммис.

По словам самого Халлисте, решающим фактором для него стало желание реализовать себя в частном секторе.

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