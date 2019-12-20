Глава Ветеринарно-пищевого департамента уходит в частный сектор

Директор Ветеринарно-пищевого департамента Индрек Халлисте подаст в отставку в начале нового года и с февраля будет возглавлять акционерное общество Hansabuss.
Бывший член правления концерна Калмар Мейдла продолжит работу в качестве члена правления Hansabuss, сообщил BNS представитель компании.
Индрек Халлисте ранее работал в структурах Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-пищевого департамента.
Он является членом Эстонской коллегии адвокатов с 2006 года.
По словам председателя совета Hansabuss Неэма Таммиса, председателя наблюдательного совета Hansabuss, в течение последних 3-4 месяцев концерн искал нового генерального директора. «Мы не организовывали открытый конкурс, но поговорили с несколькими сильными лидерами. Сегодня было подписано соглашение с членами правления, и мы рады, что Индрек решил присоединиться к нам», - сказал Таммис.
По словам самого Халлисте, решающим фактором для него стало желание реализовать себя в частном секторе.