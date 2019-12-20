Что стало с сайтом eesti.ee? Государственный портал превращается в "заброшенный дом"

«К сожалению, несколько лет назад было принято решение убрать часть электронных услуг с государственного портала, и теперь мы видим эффект от этого шага», - сказал глава отдела государственного портала Департамента государственной инфосистемы Раймо Рейман.

Плоды инноваций означают для граждан, что им приходится бродить по десяткам и сотням различных государственных порталов для получения нужных электронных услуг - вместо того, чтобы видеть и делать все в одной среде: eesti.ee.

Отдел развития Министерства внутренних дел SMIT первым вывел свои услуги из центрального портала и открыл новый портал регистрации народнонаселения.

«До сих пор можно было пользоваться электронными службами реестра населения через портал eesti.ee, но теперь мы открыли новую веб-среду, в которой мы собираемся консолидировать всю деятельность населения в будущем. На данный момент на портале есть возможность просматривать ваши данные и регистрировать место жительства, например, с начала года также будет возможность регистрировать рождения », - сказал Эрик Шер, начальник отдела обслуживания населения SMIT.

Таким образом, в новом году с государственного портала на портал регистрации населения будет перенесено гораздо больше услуг, и людям придется еще больше переключаться между разными порталами.

Однако, по словам Раймо Реймана, Департамент государственной инфосистемы постоянно работает над тем, чтобы с помощью портала eesti.ee было удобно использовать как можно больше электронных услуг.