Не пронесло: обвинение оспорило смехотворные наказания коррупционерам, суд согласился и ужесточил приговоры

Бывший главный специалист отдела развития информационных систем Министерства экономики и коммуникаций Дсисс обвинялся во взяточничестве, торговле влиянием и нарушении правил государственных закупок. При заказе IT-работ государственный чиновник отдал предпочтение компании Sheli OÜ, принадлежащей его другу Айвару Ильвесу. Прокуратура также обвиняла в получении взяток Иво Ахуна, специалиста по информационным технологиям Таллиннской центральной библиотеки.

По утверждению прокуратуры, Дисс получил взятку в размере 30 000 евро. Стоимость коррупционных договоров составила 190 000 евро.

В сентябре Postimees писал, что, согласно решению Харьюского уездного суда, денежное наказание, наложенное на Дсисса, было в десять раз меньше, чем предполагаемая взятка.

Уже в тот же день, когда было объявлено решение уездного суда, прокуратура выразила недовольство ходом этих дел. Таким образом, прокурор обжаловал дело о коррупции в окружном суде.

Теперь суд второй инстанции наказал предполагаемых коррупционеров гораздо более суровыми наказаниями, признав их вину во всех эпизодах. Вопреки уездному суду, окружной суд счел, что все преступления Дсисса были доказаны и были совершены умышленно.

Окружной суд приговорил бывшего госчиновника к трем годам лишения свободы, из которых вычитается треть из-за укороченного производства. Два года лишения свободы останутся условным наказанием. Если Дсисс не совершит новое преступление за три года, ему не придется отправляться за решетку. Кроме того, он должен заплатить государству 5 500 евро.

Такое же наказание суд вынес Иво Ахуну. А компания Ильвеса, согласно новому решению суда, должна заплатить государству 12 000 евро.

Государство также выиграло от нового решения. Согласно первоначальному решению, Эстонская Республика должна была покрыть гонорары адвокатов (на тот момент 8700 евро), но теперь их предстоит покрыть самим обвиняемым.