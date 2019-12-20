Пт, 20.12.2019
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  • Мартин Хельме: на перепись населения потребуется дополнительно 8 млн евро
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Мартин Хельме: на перепись населения потребуется дополнительно 8 млн евро

Martin Helme

ФОТО: Liis Treimann

По словам министра финансов Мартина Хельме, все входящие в правительство партии поддерживают проведение полной переписи населения, что обойдется на 8 млн евро больше, но сделает перепись более точной, пишет портал Rus.ERR.

В связи с этим правительство отложило решение до января, так как нужно найти необходимые деньги.

Решение о том, что перепись 2021 года не будет основываться исключительно на регистрах, было принято некоторое время назад, а сегодня Департамент статистики должен был объявить, будет ли помимо использования регистров опрошено 60 000 человек или же будут опрашиваться все, кто не заполнит соответствующую интернет-анкету.

Последний вариант позволит снизить уровень ошибок при проведении переписи с 4-5% до 2,5%, однако это будет стоить на 8 млн евро больше. Запланированная на пятницу пресс-конференция Департамента статистики Эстонии была отменена, потому что на вопрос, который обсуждался в правительстве республики в течение двух дней, ответ не был найден.

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