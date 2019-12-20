Мартин Хельме: на перепись населения потребуется дополнительно 8 млн евро

В связи с этим правительство отложило решение до января, так как нужно найти необходимые деньги.

Решение о том, что перепись 2021 года не будет основываться исключительно на регистрах, было принято некоторое время назад, а сегодня Департамент статистики должен был объявить, будет ли помимо использования регистров опрошено 60 000 человек или же будут опрашиваться все, кто не заполнит соответствующую интернет-анкету.