"Это - фотомонтаж": водитель уверен, что его протокол фальсифицирован

Нарушение было зафиксировано в январе 2019 года в 15.17 на автодороге Рига-Даугавпилс по направлению в Даугавпилс, на 117-м километре. В судьбоносный день автомобиль Арниса был запечатлен фоторадаром у кафе Liepkalni, расположенном на обочине дороги в Плявиньском крае.

Разрешенная в этом месте скорость составляет 70 километров в час, но в протоколе указано, что Арнис ехал в направлении Даугавпилса со скоростью 91 километр в час. За вычетом возможной ошибки устройства скорость превышена на 18 километров в час. Штраф - 40 евро.

Арнис рассказывает, что после осмотрения протокола он понял, что в том месте в упомянутый день вовсе и не был. Мужчина сам отправился осмотреть место "нарушения" и заметил несколько несоответствий с увиденной в протоколе картинкой. Для того, чтобы получить более серьезные доказательства, он обратился к экспертам, которые предоставили водителю положительное заключение.

"Судя по теням от колес, фотография автомобиля была сделана в другом месте, на другой дороге и в другом направлении движения", - отмечает Арнис.

Подтверждение тому, что прикрепленный к протоколу снимок является фальсификацией, Арнис получил от Латвийской ассоциации независимых экспертов (LNEA).

"Очень грубый фотомонтаж. Это - факт фальсификации. Эта подделка является уголовным преступлением", - указывает эксперт LNEA Николай Гуданец.

Журналисты все доступные документы отправили в Государственное бюро судебных экспертиз. Специалисты, осмотрев материалы, уже с первого взгляда засомневались в заключении Гуданьца и его компетенции.

Полиция указывает, что это не первый случай, в котором водитель обратился к "эксперту", чтобы оспорить штраф.