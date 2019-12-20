Недавняя финская сделка Fortum может привести к продаже эстонского отопительного бизнеса

Объем производства в Эстонии у Fortum примерно такой же, как и в Йоэнсуу, но говорить о продаже подразделений в Пярну и Тарту пока рано, пишет Postimees.

Напомним, что летом финский национальный энергоконцерн объявил, что рассматривает стратегические варианты для предприятий в Йоэнсуу и Эстонии, включая продажу предприятий централизованного теплоснабжения и охлаждения. Марго Кюлаотс, генеральный директор Fortum Estonia, сказал, что в то время рассматривались разные варианты.

«Поскольку Fortum - биржевое предприятие, мы сочли необходимым объявить о запуске такого процесса, мы постараемся оценить его и принять в начале следующего года решение о том, продавать, работать в прежнем формате дальше или же будет какой-то третий вариант», - сказал он летом.