Двадцать украинских военнослужащих прошли языковые курсы в Академии Сил обороны Эстонии

"Украинцы остались очень довольны курсами, они высоко ценят возможность учиться в Эстонии вместе с эстонцами, они удовлетворены как языковыми программами, так и профессионализмом преподавателей,- сообщила в пресс-релизе главного штаба Сиол обороны заведующая кафедрой иностранных языков Академии Сил обороны Майа Болтовски. - Этот курс по свой форме очень интенсивен и требует от курсантов умения хорошо сосредотачиваться на выполнении заданий“.

Наряду с формальным изучением языка курсантам предлагалась также культурная программа, в рамках которой они посещали музеи и выезжали в военные части. В этом году для курсантов были открыты курсы уровня A2 и уровня B1+, на которых учились 6 украинских и 8 эстонских военнослужащих.