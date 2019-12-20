Желающие уехать из России в Эстонию готовы ждать пять часов в очереди

Вечером пятницы, 20 декабря, в соцсетях опубликовали фото пробки на границе с Эстонией.

"Старт дан!" - весело пишет автор снимка. В комментариях ему отвечают, что затор начал формироваться еще три часа назад.

По данным estonianborder.eu, возможности пересечь российско-эстонскую границу в Нарве ждут 264 автомобиля. В очереди им предстоит провести порядка пяти часов. При этом на пограничном пункте пропуска Лухамаа таможню проходит один автомобиль, а пункт Койдула свободен.