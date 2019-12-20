Желающие уехать из России в Эстонию готовы ждать пять часов в очереди

Выходные для почти трехсот путешественников из России начались с пробки на границе в Кингисеппском районе Ленобласти. Ажиотаж подогревают рождественские распродажи, пишет портал новостей 47news.
Вечером пятницы, 20 декабря, в соцсетях опубликовали фото пробки на границе с Эстонией.
"Старт дан!" - весело пишет автор снимка. В комментариях ему отвечают, что затор начал формироваться еще три часа назад.
По данным estonianborder.eu, возможности пересечь российско-эстонскую границу в Нарве ждут 264 автомобиля. В очереди им предстоит провести порядка пяти часов. При этом на пограничном пункте пропуска Лухамаа таможню проходит один автомобиль, а пункт Койдула свободен.
Накануне, пограничники РФ напомнили о днях пиковой нагрузки на границу. В ведомстве прогнозировали, что основные заторы из-за новогодних и рождественских праздников могут возникнуть вечером 20 декабря и утром 21-го на выезде из России, а вечером 21 и утром 22 декабря — на въезд.