Банк SEB оштрафован в Латвии на 1,8 млн евро

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии оштрафовала акционерное общество "SEB banka" на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций. В банке агентству BNS сообщили, что штраф будет уплачен.
Устанавливая размер штрафа, комиссия учла, что для базы клиентов SEB и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году.
Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, IT-системы для контроля за сделками клиентов. Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил.
Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.