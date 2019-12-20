Банк SEB оштрафован в Латвии на 1,8 млн евро

Устанавливая размер штрафа, комиссия учла, что для базы клиентов SEB и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году.

Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, IT-системы для контроля за сделками клиентов. Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил.