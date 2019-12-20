Пт, 20.12.2019
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Банк SEB оштрафован в Латвии на 1,8 млн евро

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ФОТО: BOB STRONG/REUTERS

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии оштрафовала акционерное общество "SEB banka" на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций.  В банке агентству BNS сообщили, что штраф будет уплачен. 

Устанавливая размер штрафа, комиссия учла, что для базы клиентов SEB и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году.

Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, IT-системы для контроля за сделками клиентов. Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил.

Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.  

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