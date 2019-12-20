Новый подход: государство начнет строить дороги на деньги частного сектора

Первый пилотный проект, в котором государство и частный бизнес будут работать рука об руку, это участок дороги Либатсе-Нурме протяженностью чуть более 20 километров: его выбрали потому, что планировка и отчуждение земли там уже проведены, а строительство еще не началось.

"Строительный тендер мы можем провести в следующем году уже с использованием PPP", - сказал министр финансов Мартин Хельме. Схема PPP (от английского public-private partnership) довольна проста - частник строит объект на свои деньги, а государство затем арендует объект у предпринимателя или вводит, например, плату за пользование шоссе.