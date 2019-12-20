Иллюстративный снимок. МКС. ФОТО: NASA/REUTERS

Испытательный полет новейшего космического корабля "Старлайнер" фактически потерпел неудачу. Вместо стыковки с МКС, которая была запланирована на субботу, аппарат вернется на Землю - вместе с недоставленным грузом, сообщает Би-Би-Си.

В течение следующих 48 часов автоматическая спусковая капсула должна совершить посадку в пустыне штата Нью-Мексико. Изначально возвращение было запланировано на субботу, 28 декабря.

Что именно пошло не так в полете, считать ли совместную миссию НАСА и Boeing провалом и можно ли было как-то исправить ситуацию?

Что пошло не так?

Запуск корабля с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида прошел успешно, и поначалу полет шел в штатном режиме.

Как и планировалось, примерно через 15 минут после старта "Старлайнер" отстыковался от ракеты-носителя "Атлас-5" и начал самостоятельный полет. Однако вскоре в НАСА сообщили, что у корабля возникли технические проблемы.

Изначально поступали сообщения, что двигатели аппарата не включились в расчетное время - позже выяснилось, что дело было не совсем так.

Как заявил на срочно собранной пресс-конференции глава НАСА Джим Брайденстайн, на борту "Старлайнера" произошла "полетно-временная аномалия". Автоматика корабля получала сигналы о точном полетном времени из двух разных источников - и эти сигналы не совпадали друг с другом.

В результате "аппарат решил, что пора ускоряться для выхода на орбиту", раньше нужного - и фактически сошел с курса, изменив запланированную траекторию.

Вскоре корабль удалось стабилизировать и вывести на безопасную орбиту, однако к этому времени "Старлайнер" уже сжег слишком много топлива, чтобы можно было продолжить миссию к МКС.

Boeing и НАСА приняли совместное решение о досрочном возвращении корабля. Точные причины "полетно-временной аномалии" устанавливаются.

Можно ли считать миссию провалом?

С одной стороны, безусловно: корабль не выполнил свою основную миссию - по стыковке с МКС и доставке туда около 270 килограммов груза, в том числе продуктов питания для экипажа. И с этой точки зрения первый полет "Старлайнера" уж точно нельзя назвать успешным.

Не то чтобы астронавты умрут от голода - запасов у них достаточно (в конце концов, любой запуск может быть отложен или пройти неудачно), но от успеха этой миссии зависела сертификация нового корабля для проведения пилотируемых полетов.

С 2011 года, когда была закрыта программа "Спейс-шаттл", к МКС летают только российские корабли "Союз". "Старлайнер" должен был составить им конкуренцию, а впоследствии и начать возить космических туристов.

Возникшие после старта технические проблемы скорее всего потребуют проведения дополнительных испытаний и отложат начало пилотируемых миссий. Хотя Boeing и НАСА в один голос уверяют: если бы на борту были люди, им бы не угрожала никакая опасность - астронавты вернулись бы домой в целости и сохранности, просто раньше срока.

С другой стороны, полет изначально проходил как испытательный - и, как подчеркнул Брайденстайн, "очень многое прошло по плану, в штатном режиме, а именно для этого мы проводим тестовые запуски".

Например, на первой ступени ракеты "Атлас-5" были установлены российские жидкостные двигатели РД-180 - и они отработали без всяких замечаний.

Конструкция корабля также отлично выдержала все расчетные нагрузки. По словам вице-президента Boeing Джима Чилтона, показания приборов совпали с ожидаемыми буквально до десятых долей.

Манекен Роузи, находившийся на борту и оснащенный многочисленными датчиками для мониторинга его "состояния", тоже собрал всю необходимую информацию, чтобы можно было проанализировать условия полета для будущих пассажиров.

Руководство НАСА не исключает, что дополнительные тестовые запуски "Старлайнера" не потребуются. Но окончательное решение будет принято только после возвращения корабля на Землю.

Можно ли было все исправить?

Как ни парадоксально это звучит, провал миссии произошел именно потому, что полет был беспилотным.

Если бы на борту "Старлайнера" находились члены экипажа, они бы раньше заметили проблему, перевели аппарат в ручной режим и вовремя передали на Землю всю необходимую информацию, заверил журналистов на пресс-конференции астронавт Майк Флинк.

В результате корабль не потерял бы столько топлива, а у Центра управления полетами было бы больше времени на то, чтобы скорректировать работу электроники.

Возможно, того же результата можно было бы добиться и удаленно, но как назло во время незапланированного включения двигателей "Старлайнер" находился в точке, где с ним практически не было связи, поскольку поблизости не было ни одного телекоммуникационного спутника.

Именно поэтому у НАСА ушло столько времени на то, чтобы стабилизировать корабль и вывести его на безопасную орбиту - когда топлива для успешного завершения миссии было уже недостаточно.