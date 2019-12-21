Полиция ищет очевидцев: в Таллинне автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия

В пятницу, 20 декабря, в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в промежутке между 21.10 и 21.30. У дома по адресу Мустамяэ-теэ, 90а на регулируемом пешеходном переходе 19-летнюю девушку сбил ехавший со стороны Кадака-теэ и направлявшийся в сторону Таммсааре-теэ автомобиль темного цвета. Виновник ДТП покинул место происшествия. В момент аварии светофоры работали в режиме мигающего желтого света.
Девушка самостоятельно обратилась за медпомощью в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.