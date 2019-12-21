Полиция ищет очевидцев: в Таллинне автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия

Инцидент имел место в промежутке между 21.10 и 21.30. У дома по адресу Мустамяэ-теэ, 90а на регулируемом пешеходном переходе 19-летнюю девушку сбил ехавший со стороны Кадака-теэ и направлявшийся в сторону Таммсааре-теэ автомобиль темного цвета. Виновник ДТП покинул место происшествия. В момент аварии светофоры работали в режиме мигающего желтого света.