Девушка пустила за руль подругу без прав: автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу

По предварительным данным, три подружки поехали на автомобиле Audi A4 Quattro в Тарту. За рулем находилась имевшая водительские права 19-летняя девушка. В какой-то момент за руль попросилась сидевшая в машине 17-летняя девушка, не имевшая водительских прав. В повороте она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в корягу и перевернулся на крышу, а затем снова встал на колеса.