Девушка пустила за руль подругу без прав: автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу

В пятницу вечером на дороге Луунья — Кабина, что в двух километрах от Тарту, произошло ДТП, в котором пострадали три человека, пишет Tartu Postimees.
По предварительным данным, три подружки поехали на автомобиле Audi A4 Quattro в Тарту. За рулем находилась имевшая водительские права 19-летняя девушка. В какой-то момент за руль попросилась сидевшая в машине 17-летняя девушка, не имевшая водительских прав. В повороте она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в корягу и перевернулся на крышу, а затем снова встал на колеса.
В ДТП пострадали все находившиеся в машине люди. Скорая помощь доставила их в больницу.
Виновница аварии была трезвой.