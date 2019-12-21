Грузовик ФОТО: Meelis Meilbaum

Жители Польши собрали почти 250 тысяч злотых (65 тысяч долларов), чтобы купить новый грузовик иранскому водителю. Тот оказался в безвыходной ситуации, его грузовик сломался и не подлежал ремонту, пишет Русская служба Би-би-си.

Фардин Каземи привез в Польшу изюм и должен был поехать в Чехию, чтобы забрать товары для импорта в Иран. Когда оказалось, что он не может починить грузовик, ему пришлось какое-то время спать в нем. "Поляки стали моими ангелами", – признался Каземи.

"Mam na imię Fardin. Bardzo, bardzo dziękuję Polakom za pomoc" - mówi irański kierowca ciężarówki, która zepsuła się podczas pobytu w Polsce. #Polacy nie zawiedli - zebrali dla Fardina już ponad 100 tysięcy na nowy ciągnik siodłowy. Nie wierzysz? Sprawdź!https://t.co/qu3ZWPHNDw pic.twitter.com/rKDj3vQqX0 — zrzutka (@zrzutkapl) 12 декабря 2019 г.

Прежде чем вернуться домой, Каземи придется получить от иранских властей разрешение на ввоз на территорию страны нового грузовика. Для этого иранским чиновникам нужно будет приостановить действие санкций, запрещающих ввоз в Иран определенных товаров из Европейского союза.

Призыв в интернете

Житель города Хой на северо-западе Ирана Каземи возит грузы в Европу более 25 лет. Проблемы у него начались 3 декабря, когда его 30-летний грузовик сломался в городе Козегловы в центральной Польше.

Польские дальнобойщики опубликовали в интернете просьбу о помощи, чтобы собрать деньги на ремонт грузовика, они также попросили накормить иранца и пустить переночевать.

Необходимая сумма в 100 тысяч злотых (26 тысяч долларов) была собрана за сутки, сейчас она увеличилась вдвое. И пожертвования все еще продолжают поступать.

Выяснилось, что ремонтировать грузовик невыгодно, поэтому сейчас организаторы сбора планируют купить новый.

Согласно иранскому законодательству, в страну разрешено ввозить только автомобили не старше трех лет, поэтому поляки намерены купить для Каземи подержанный тягач 2017 года, который сможет потащить его прицеп.

План однако может и провалиться из-за санкций Ирана на ввоз товаров из стран ЕС. В таком случае придется просить иранские власти сделать исключение для нового грузовика Каземи.

"Я 27 лет езжу по Европе, до сих пор у меня не было возможности познакомиться с поляками получше. Они, оказывается, замечательные люди, а мне все еще трудно поверить в их помощь" - сказал Фардин Каземи изданию Dziennik Zachodni.