Белорусы снова протестуют против интеграции с РФ

На протяжении более трех часов демонстранты скандировали “Нет - союзу с имперской Россией”, прошлись по городу с национальными бело-красно-белыми флагами и выстроились в “живую цепь” вдоль проспекта Независимости. Как и в предыдущих случаях, задержаний не было.

Власти Белорусии попытались надавить на организаторов протестов

Причиной протестной активности белорусов стали переговоры об углублении интеграции в рамках Союзного государства, которые Минск и Москва ведут уже год. Сначала ожидалось, что программу действий и 31 “дорожную карту” к ней Путин и Лукашенко подпишут 8 декабря, в 20-ю годовщину Договора о Союзном государстве, но ни тогда, ни 20 декабря лидерам Белоруссии и России договориться не удалось.

Как и предыдущие протесты, акция 20 декабря была несанкционированной, но в этот раз ей предшествовало давление властей - правозащитники из центра “Весна” сообщили, что более 40 человек были вызваны в милицию для составления протоколов и профилактических бесед за участие в акциях 7-8 декабря. Среди них - организатор протестов, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, его осудили на 15 суток.

Правда, сразу отбывать наказание Северинца не отправили, а провели профилактическую беседу, настоятельно посоветовав больше "не нарушать закон", и отпустили домой. В места заключения на 15 суток попали координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский и лидер незарегистрированной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович.

Интеграцию с Россией никто не поддержал

Протест традиционно начался с митинга на Октябрьской площади в центре Минска. Несколькими часами ранее там должна была пройти акция с противоположным смыслом - левопатриотические общественные объединения Белоруссии планировали организовать митинг в поддержку интеграции с Россией. Однако на него, кроме журналистов, никто не пришел.

Оценить, сколько именно противников интеграции с РФ собралось на Октябрьской площади, поначалу было трудно: многие люди шли на новогодний праздник во Дворец Республики или фотографировались у елки. Павел Северинец попросил протестующих не мешать им. Но со временем людей на площади становилось все больше, и в пиковый момент, согласно данным наблюдателей из центра “Весна”, в протестах приняло участие около 1500 человек. Митингующие скандировали "Жыве Беларусь" и "Никаких союзов с имперской Россией", в то время как милиция в мегафон призывала всех разойтись и предупреждала, что эта акция не согласована с властями.

Протестующие вспомнили убитых Гончара, Захаренко и Красовского

Мероприятие продолжилось шествием по главному проспекту Минска в сторону площади Независимости. Проходя мимо здания КГБ Белорусии, колонна остановилась, чтобы напомнить властям об исчезнувших в конце 90-х годов оппозиционных политиках. “Где Захаренко? Где Завадский? Где Гончар и Красовский?”, спрашивал у дверей КГБ один их организаторов, Вячеслав Сивчик. Толпа в ответ кричала “Ганьба!” (Позор. - Ред.).