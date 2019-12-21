Деды Морозы могут бесплатно ездить на поездах по всей Эстонии

«Рождественские праздники – напряженный рабочий период для Деда Мороза, когда ему надо успеть объездить всю Эстонию. Elron придет на помощь всем Дедам Морозам, – быстро и с комфортом доставит их в гости к детям. С 23 по 26 декабря для всех Дедов Морозов поездки на поезде будут бесплатными, причем на всех маршрутах Elron», – сказал Марис Адамберг, менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron.

«Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться Деды Морозы в полном облачении, то есть в традиционной красной шубе и красной шапке, не говоря уже о длинной и пышной белой бороде», – уточнил Адамберг.