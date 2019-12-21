Восстановлена хронология перестрелки на Лубянке: одного из пострадавших могли ранить сами силовики

Для этого ему требовалось пересечь забитую машинами площадь, на разных сторонах которой дежурили двое сотрудников ДПС, числящихся в спецкомендатуре ФСБ. Одного из них Манюров застрелил сразу, а его коллегу напротив тяжело ранил. После этого он укрылся за колоннами напротив здания ФСБ и начал стрелять по прятавшимся за машинами силовикам, ранив сотрудника, который позже скончался в больнице.

Еще пять человек, включая гражданское лицо, получили ранения. Примерно через полчаса стрелок был убит снайпером. "Медуза", сопоставив видео очевидцев, их аудиодорожки и звуки выстрелов на них, пришла к выводу, что один из пострадавших мог быть ранен самими силовиками уже после ликвидации Манюрова.

Так, уже после нейтрализации стрелка звуки стрельбы продолжались. В день инцидента ФСБ сообщила об убийстве нападавшего около 19.08, а последние выстрелы, по свидетельству корреспондента "Медузы", прозвучали около 19.15. О том, что действия силовиков не были согласованы, а некоторые раненые появились уже после гибели Манюрова, заявил также источник издания, осведомленный о ходе событий со слов высокопоставленного сотрудника ФСБ.

Он назвал "межведомственным бардаком" то, что происходило после ликвидации стрелка, "потому что никто не знал, кто они, сколько их, где они". "Стрельба была отовсюду и продолжалась, даже когда его уже застрелили. Наряд полиции находился в ста метрах - они выскочили снизу, с Лубянки, и тоже начали стрелять. Понимания и согласования действий, понятно, не было никакого", - сказал собеседник издания.

Источник "Открытых медиа", "участвовавший в перестрелке", рассказал, что около 18:50 к Фуркасовскому переулку, где в это время шел бой напротив четвертого подъезда ФСБ, со стороны Мясницкой улицы выдвинулся отряд спецназа. Бойцов проинструктировали, что как минимум один нападавший уже убит, еще один одет во все черное и продолжает оказывать сопротивление.