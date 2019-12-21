Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города

"Оседание домов потихоньку продолжается, но той угрозы, что они могут обвалиться, проведенные нами тщательные расчеты не подтверждают", - подвела в июне этого года руководитель отдела строительства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кати Тамтик итоги длившихся полтора года исследований.

Построенные в Южном микрорайоне над старой шахтой многоквартирные дома департамент тщательно изучал по просьбе Кохтла-Ярвеского горуправления. Основанием для этого стали, в свою очередь, неоднократные обращения квартирных товариществ данного района в связи с трещинами, образовавшимися в стенах и фундаментах домов.

Товариществам самим не под силу

Летом специалисты TTJA еще раз проверили находящиеся в плохом состоянии дома. Информируя товарищества о результатах осмотра, их обязали также сообщать, что и когда планируется предпринять, чтобы обеспечить соответствующее требованиям техническое состояние зданий. Для оценки теперешнего состояния департамент порекомендовал заказать для каждого дома отдельный экстренный аудит.

Квартирные товарищества посчитали требование об экстренном аудите несправедливым в их отношении, тем более что он не добавил бы ничего нового к уже известному, указав только меры для улучшения ситуации и обязательства владельца. Выполнение последних предсказуемо оказалось бы не по силам квартирным товариществам.

РИТА БУРЕНКОВА: Построенный над выработками Южный микрорайон можно назвать зоной ценной застройки - это совершенно уникальный район.

Товарищества нашли, что решение проблемы нельзя возлагать только на них, а следует привлечь к этому государство и самоуправление.

- Неразумно, если каждое товарищество станет отдельно заказывать аудит и мониторинг, горуправление могло бы взять на себя управление этим процессом, - отметила председатель двух квартирных товариществ этого района Елена Мутонен.

Город поможет организовать

За состоявшимся в ноябре совместным обсуждением с участием представителей товариществ и горуправления последовало письмо председателей 12 квартирных товариществ горуправлению. Помощи просят при организации как аудита строений, так и дальнейшего мониторинга зданий, а также вносят предложение добавить в список выдаваемых городом квартирным товариществам пособий два новых: на проведение строительного аудита, необходимого для обеспечения безопасности жилых домов, и на поддержку исследовательских, проектных и строительных работ, важных для сохранения Южного микрорайона.

- Понятно, что квартирным товариществам сложно найти компетентного аудитора - ведь речь идет о расположенных в необычном районе зданиях, - сказала кохтла-ярвеский городской архитектор Рита Буренкова.

Тут город готов прийти на помощь и провести конкурс для поиска аудитора. Когда компетентный исполнитель будет найден, решат, в какой очередности возьмутся за здания.

Еще до этого городу и товариществам нужно, однако, договориться о том, как будут платить за аудит. Буренкова не исключает, что какая-то часть может поступить также в качестве городского пособия (соответствующего решения еще нет), однако отдельно надо решить вопрос распределения частей платы между товариществами и городом.

Пособия пересмотрят

Рита Буренкова отметила, что, может быть, действительно следует пересмотреть порядок выдачи пособий квартирным товариществам и взвесить введение дополнительных пособий.

- Я согласна с предложением квартирных товариществ, что построенный над выработками Южный микрорайон можно назвать зоной ценной застройки - это совершенно уникальный и необходимый для получения новых знаний район в Ида-Вирумаа, - сказала она.

В случае зоны ценной застройки лучше обоснованным было бы и предоставление особых пособий.

Владельцы домов могут надеяться на пособие только из городского кошелька - о фондах или мерах, откуда можно было бы просить помощи в случае таких проблем, Буренкова не слышала.