Эстония не планирует вводить новый налог, чтобы избежать конфликта с США

«Ответ таков, что по меньшей мере две партии в этом правительстве не хотят нового налога», – сказал Хельме.

Также Эстония не желает вводить цифровой налог, поскольку он преимущественно коснется американских крупных компаний. Против такого налогообложения своих компаний очень жестко выступает нынешнее правительство США. Налог вызвал бы напряжение в отношениях между Эстонией и США.

По словам Хельме, учитывая все эти факты, он не видит реальных шансов, что в ближайшее время в вопросе цифрового налога будут какие-то подвижки.

Франция vs. США

Согласно принятому в июле во Франции закону, с 1 января 2019 года (то есть задним числом) цифровые компании должны платить налог в размере 3% от их общего оборота во Франции. Налог должны платить компании в сферах интернет-рекламы, сетевой торговли или платформ-агрегаторов информации, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции.