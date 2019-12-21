Сб, 21.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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Жители Эстонии готовы потратить на рождественские подарки 180 евро

Kingitus, kingid, kinkide pakkimine, jõulud, pakk, jõulupakk, jõulupakid Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

ФОТО: Arvo Meeks

Жители Эстонии в этом году рассчитывают потратить на рождественские и новогодние подарки на 20 евро больше, чем в прошлом году, причем люди постарше будут рады не подарку, а возможности побыть вместе со своими детьми, пишет Rus.ERR.

Согласно опросу Kantar Emor, семьи с низким доходом потратят на подарки в среднем 140 евро, а с высоким – несколько сотен, а в среднем сумма составляет 180 евро, что на 20 евро больше, чем годом ранее.

Пятая часть участников опроса хотела бы получить в подарок впечатления: поездку, отдых в спа или билеты на концерт, в основном это касается людей в возрасте 35-49 лет. Респондентов в возрасте 15-24 лет больше привлекают практичные и конкретные вещи, а люди в возрасте 50-84 лет будут рады тому, если дети просто приедут в гости и проведут время с ними.

В опросе приняло участие около 1200 человек.

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