"Ваши ожидания — это ваши проблемы": названы худшие авиакомпании уходящего года

American Airlines, British Airways и Ryanair названы одними из худших авиакомпаний мира. Об этом пишет The Sun.
Ежегодно британское издание проводит опрос авиапассажиров с целью выяснить, какие воздушные перевозчики более всего не соответствуют ожиданиям своих клиентов, пишет Turizm. В частности, для оценки используются такие критерии, как процесс посадки, комфорт сидений, питание, развлечения в полете и соотношение цена/качество. Внимание также уделяется расстоянию между креслами в экономическом классе и пунктуальности вылетов. В итоге, все исследуемые перевозчики получают итоговый балл — обобщенный индекс удовлетворённости пассажиров.
На коротких маршрутах неудачниками оказались авиакомпании Ryanair и British Airways. Их показатели составили всего 44% и 55% соответственно. Для сравнения, у лучших перевозчиков SAS, Jet2 и Aurigny Air (Нормандские острова) процент удовлетворенности выше 70%. Так, Ryanair получил только одну звезду из пяти во всех категориях, кроме соотношения цены и качества. Слабыми сторонами British Airways названы цены на билеты, комфорт пассажирского места и ассортимент питания. В числе аутсайдеров также оказались венгерский Wizz Air (56%), британский Flybe (60%) и португальский TAP Portugal (61%). Показатели в диапазоне 60-70% набрали такие популярные европейские перевозчики, как KLM, Eurowings, Lufthansa и Norwegian.
На дальнемагистральных перелетах худшей авиакомпанией названа American Airlines (48%), которая вызывает недовольство пассажиров практически по всем позициям, кроме развлечений на борту. Низкий процент удовлетворенности пассажиров также зафиксирован у British Airways, Etihad Aitways, Air Canada, United Airlines и Qantas. На другом конце рейтинга оказались перевозчики Singapore Airlines (88%), Qatar Airways (79%), Emirates (76%) и Virgin Atlantic (72%). Британские эксперты дали совет всем пассажирам отказываться от бронирования билетов тех авиакомпаний, которые хоть раз подвели их. Выбирать другого перевозчика также советуют в случае, если вы заметили, что качество услуг любимой авиакомпании начало снижаться.