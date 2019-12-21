"Ваши ожидания — это ваши проблемы": названы худшие авиакомпании уходящего года

Ежегодно британское издание проводит опрос авиапассажиров с целью выяснить, какие воздушные перевозчики более всего не соответствуют ожиданиям своих клиентов, пишет Turizm. В частности, для оценки используются такие критерии, как процесс посадки, комфорт сидений, питание, развлечения в полете и соотношение цена/качество. Внимание также уделяется расстоянию между креслами в экономическом классе и пунктуальности вылетов. В итоге, все исследуемые перевозчики получают итоговый балл — обобщенный индекс удовлетворённости пассажиров.

На коротких маршрутах неудачниками оказались авиакомпании Ryanair и British Airways. Их показатели составили всего 44% и 55% соответственно. Для сравнения, у лучших перевозчиков SAS, Jet2 и Aurigny Air (Нормандские острова) процент удовлетворенности выше 70%. Так, Ryanair получил только одну звезду из пяти во всех категориях, кроме соотношения цены и качества. Слабыми сторонами British Airways названы цены на билеты, комфорт пассажирского места и ассортимент питания. В числе аутсайдеров также оказались венгерский Wizz Air (56%), британский Flybe (60%) и португальский TAP Portugal (61%). Показатели в диапазоне 60-70% набрали такие популярные европейские перевозчики, как KLM, Eurowings, Lufthansa и Norwegian.