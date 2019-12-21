Санна Марин о своем взлете: «Казалось, как это вообще могло произойти»

Согласно опросу, проведенному изданием Uussuomalainen, половина жителей Финляндии верят в то, что новый премьер хорошо справится со своими обязанностями. Также опрос, проведенный газетой Ilta-Sanomat, показывает: более половины финнов считают, что правительство Марин будет занимать свои посты до следующих парламентских выборов.

Марин поделилась, что еще месяц назад и подумать не могла, что займет пост премьера.

– Когда в этот понедельник я отчитывалась перед парламентом, то ощущения было – как такое вообще могло произойти.

Оппозиция раскритиковала премьера за ее высказывания в парламенте, назвав ее слова «безвкусицей». Во время обсуждения интерпелляцией, выдвинутой оппозиционными партиями по поводу финских детей боевиков из сирийского лагеря аль-Хол, которых МИД пытался вывезти из кризисной зоны, Марин обратилась к оппозиционером с вопросом, не стыдно ли им протестовать против спасения детей.

По мнению Марин, выбранная находящимися в оппозиции коалиционерами линия неверна, поскольку для партии спасение детей не является приоритетным. По мнению Марин, речь также идет о том, чтобы с уважением относится к практике разделения властей.

– Правительство не принимает решения о жизни и смерти отдельных индивидуумов, это задача властей. Я была удивлена, что коалиционеры подвергли сомнению базовую практику разделения власти на законодательную и исполнительную и начали обвинять правительство в том, что оно прячется за спину чиновников. Мы не принимаем решение о защите прав отдельного ребенка или детей, этим занимаются чиновники.

По мнению Марин, ее вопрос о стыде, привлекший внимание, является исключительно фигурой речи.

– Мои слова шли от сердца, – заявила премьер.