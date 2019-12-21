Санна Марин о своем взлете: «Казалось, как это вообще могло произойти»

Премьер-министр Санна Марин в утренней программе Ykkösaamu заявила, что после череды скандалов, разыгравшихся в финской политике этой осенью, она надеется на то, что настанет стабильность и спокойствие, пишет Yle.
Согласно опросу, проведенному изданием Uussuomalainen, половина жителей Финляндии верят в то, что новый премьер хорошо справится со своими обязанностями. Также опрос, проведенный газетой Ilta-Sanomat, показывает: более половины финнов считают, что правительство Марин будет занимать свои посты до следующих парламентских выборов.
Марин поделилась, что еще месяц назад и подумать не могла, что займет пост премьера.
– Когда в этот понедельник я отчитывалась перед парламентом, то ощущения было – как такое вообще могло произойти.
Оппозиция раскритиковала премьера за ее высказывания в парламенте, назвав ее слова «безвкусицей». Во время обсуждения интерпелляцией, выдвинутой оппозиционными партиями по поводу финских детей боевиков из сирийского лагеря аль-Хол, которых МИД пытался вывезти из кризисной зоны, Марин обратилась к оппозиционером с вопросом, не стыдно ли им протестовать против спасения детей.
По мнению Марин, выбранная находящимися в оппозиции коалиционерами линия неверна, поскольку для партии спасение детей не является приоритетным. По мнению Марин, речь также идет о том, чтобы с уважением относится к практике разделения властей.
– Правительство не принимает решения о жизни и смерти отдельных индивидуумов, это задача властей. Я была удивлена, что коалиционеры подвергли сомнению базовую практику разделения власти на законодательную и исполнительную и начали обвинять правительство в том, что оно прячется за спину чиновников. Мы не принимаем решение о защите прав отдельного ребенка или детей, этим занимаются чиновники.
По мнению Марин, ее вопрос о стыде, привлекший внимание, является исключительно фигурой речи.
– Мои слова шли от сердца, – заявила премьер.
Марин также заявила, что надеется на компромисс в сфере промышленности, где сейчас идут переговоры между представителями профсоюзов и работодателей. Марин подчеркнула, что пока стороны переговоров ведут дискуссию, она не хочет оценивать их действия.