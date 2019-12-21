В Москве раскритиковали санкции США против "Северного потока - 2"

Подобное заявление депутат, являющийся первым зампредом комитета Госдумы по международным делам, сделал в субботу, 21 декабря, в интервью российскому информагентству "Интерфакс".

По словам Новикова, общая задача этих санкций связана с тем, чтобы "продвинуть конкурентные соображения компаний для реализации своих экспортных интересов". При этом он заявил, что "хотя американский сжиженный газ стоит гораздо дороже российского, но единственным способом в этой ситуации заставить европейцев покупать его могут быть соображения политические, экономической целесообразности здесь нет и быть не может". Депутат полагает, что при этом есть "и более крупные политические задачи, связанные с максимальным ослаблением России, с устранением ее как мирового конкурента".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook также выступила с порицанием мер США, заявив, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".