В Москве раскритиковали санкции США против "Северного потока - 2"

В России подвергли критике введенные президентом США Дональдом Трампом санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2". По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, эти санкции имеют целью убрать Россию с европейского энергетического рынка и продвинуть туда американские компании, пишет DW.com.
Подобное заявление депутат, являющийся первым зампредом комитета Госдумы по международным делам, сделал в субботу, 21 декабря, в интервью российскому информагентству "Интерфакс".
По словам Новикова, общая задача этих санкций связана с тем, чтобы "продвинуть конкурентные соображения компаний для реализации своих экспортных интересов". При этом он заявил, что "хотя американский сжиженный газ стоит гораздо дороже российского, но единственным способом в этой ситуации заставить европейцев покупать его могут быть соображения политические, экономической целесообразности здесь нет и быть не может". Депутат полагает, что при этом есть "и более крупные политические задачи, связанные с максимальным ослаблением России, с устранением ее как мирового конкурента".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook также выступила с порицанием мер США, заявив, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".
Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2". В Германии заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям.