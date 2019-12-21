RMK ⟩ Идете в лес за елкой? Будьте осторожны

«Там и сям деревья могло повалить, нужно быть осторожнее обычного вблизи линий электропередач, особенно на востоке Харьюмаа, в Йыгевамаа и Вильяндимаа, которых шторм коснулся сильнее всего», – сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп, по словам которого в этот раз шторм меньше, чем октябрьский, повредил лесам.

Расположение линий электропередач Elektrilevi отмечено на карте государственных лесов, которую можно найти в приложении RMK и на сайте. Если обычно RMK советует людям искать рождественские елки в том числе именно под линиям электропередач, то в пострадавших от шторма районах искать елки стоит скорее у канав, на обочине дорог и вблизи старого леса. Нельзя приближаться к оборванной линии или упавшему на нее дереву, но следует сообщить о них по аварийному номеру Elektrilevi 1343. RMK также напоминает, что елки нельзя выбирать среди молодой поросли и в заказниках. Определить свое местонахождение в лесу поможет приложение RMK.

Опыт прошлых лет показал, что люди в Эстонии чаще всего отправляются за рождественскими елками в лес на предшествующих праздникам выходных, а также 23 и 24 декабря.