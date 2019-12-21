«Нафтогаз» назвал срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» должен совершить выплату «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража за неделю, до конца 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко во время брифинга, пишет РБК.

Речь идет о сумме в $2,9 млрд с учетом пени на день платежа, сообщали в «Газпроме». Информацию о размере суммы подтвердил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель на пресс-брифинге в Киеве. «Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года», — отметил он.

«До конца года заплатим», — сообщил РБК представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Также он сообщил, что Газпром отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассмотреть в начале 2020 года. «Да, все отзываем», — ответил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер. О том, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины, российская компания объявила 20 декабря. Это подтвердил и офис президента Украины, пообещав раскрыть подробности на следующий день. Как уточнял вице-премьер России Дмитрий Козак, новый контракт на транзит газа будет подписан до конца года, он будет рассчитан на пять лет.

Протокол также включает договоренности об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», отмечали ранее в российской компании. Каким образом их удалось разрешить, не уточнялось. Позднее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению арбитража.

В конце февраля 2018 года суд по результатам арбитражных споров между компаниями обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию за недопоставку газа в рамках контракта. Российская сторона подала апелляцию на это решение. Президент Владимир Путин назвал вердикт суда политическим и напомнил, что Киев также должен Москве $3 млрд по еврооблигациям, выкупленным в 2013 году на средства Фонда национального благосостояния.

Переговоры по транзиту газа с Россией прошли конструктивно, заявил Оржель на субботней пресс-конференци. «Нам очень помогли наши партнеры, которые в них участвовали — европейская сторона, Германия, Белоруссия», — добавил он, также поблагодарив Соединенные Штаты за «последовательную позицию относительно развития новой инфраструктуры».