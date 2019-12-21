Видео ⟩ Миллион на ветер: москвичи ради забавы сбросили с вертолета «Гелендваген»

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой с троса вертолета в зону лесного массива в Карелии падает автомобиль.

По данным местного издания «Столица на Онего», в четверг днем двое жителей Москвы прибыли в аэропорт «Пески». Москвичи заключили договор от имени неизвестной организации с гендиректором аэропорта и заплатили 250 тыс. рублей (около 3 625 евро) за 20 минут полета, цена за час составляет 160 тыс. рублей (около 2 320 евро).