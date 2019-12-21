Видео ⟩ Миллион на ветер: москвичи ради забавы сбросили с вертолета «Гелендваген»

Транспортная полиция Карелии проводит проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой с вертолета падает автомобиль, передает, пишет Newsru.com со ссылкой на «Интерфакс»
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой с троса вертолета в зону лесного массива в Карелии падает автомобиль.
По данным местного издания «Столица на Онего», в четверг днем двое жителей Москвы прибыли в аэропорт «Пески». Москвичи заключили договор от имени неизвестной организации с гендиректором аэропорта и заплатили 250 тыс. рублей (около 3 625 евро) за 20 минут полета, цена за час составляет 160 тыс. рублей (около 2 320 евро).
После этого пилот и командир подняли вертолет в небо, прикрепив к нему на тросе автомобиль Mercedes-Benz Gelaendewagen 1995 года выпуска стоимостью около 145 тысяч евро. Вертолет поднялся на высоту 300 метров и сбросил автомобиль на площадку аэропорта. Остатки разбитой машины были отвезены в металлолом.