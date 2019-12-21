Сб, 21.12.2019
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Motorola отложила продажи гибкого Razr в связи с большой востребованностью

Motorola Razr.

ФОТО: Bebeto Matthews/AP

Издание The Verge, ссылаясь на Motorola, сообщило, что компания временно отложила предзаказы, а также начало продаж своего сгибающегося смартфона Razr, пишет Ferra.

Ранее предполагалось, что смартфон окажется на руках у первых покупателей уже 26 декабря, тогда как начало продаж было запланировано на январь, пишет The Verge.

"С момента анонса в ноябре новый Motorola Razr получил бесподобный уровень интереса со стороны потребителей. Спрос оказался высоким и в результате быстро превзошел прогнозы поставок. Motorola решила увеличить срок предпродаж Razr и время запуска, чтобы справиться со спросом. Мы работаем над определением количества и расписания, чтобы убедиться, что все желающие смогут купить смартфон на старте", - указано в официальном обращении Motorola.

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