Фото: ⟩ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Тапа

«Я рад приветствовать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Эстонии, – сказал наш премьер Юри Ратас. – Этот визит показывает особые и очень близкие двусторонние отношения между нашими странами, в более широком смысле и то, что Великобритания — наш важный стратегический партнер, который продолжает вносить весомый вклад в союзнические отношения и безопасность Европы».