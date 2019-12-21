Фото: ⟩ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Тапа

Борис Джонсон, находясь с визитом в Эстонии, уже прибыл в Тапа, где поприветствовал батальон НАТО, где проходят службу в том числе британские военнослужащие.
«Я рад приветствовать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Эстонии, – сказал наш премьер Юри Ратас. – Этот визит показывает особые и очень близкие двусторонние отношения между нашими странами, в более широком смысле и то, что Великобритания — наш важный стратегический партнер, который продолжает вносить весомый вклад в союзнические отношения и безопасность Европы».
Джонсон встретился с Юри Ратасом и посетил Тапа, где служит почти 800 британских военных.