Стало известно, у какого оператора самый быстрый мобильный интернет

При проведенных в дневное время и в движении замерах лучшего результата удалось добиться в сети Elisa – скорость скачивания составила 83 Мбит/с. Результат Telia составил 78 Мбит/с, Tele 2 – 63 Мбит/с.

При стационарных замерах самая высокая скорость мобильного интернета также была в сети Elisa – 120 Мбит/с, а в сетях Telia и Tele 2 она составила 108 Мбит/с и 93 Мбит/с соответственно.