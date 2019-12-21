Стало известно, у какого оператора самый быстрый мобильный интернет

Осенью Департамент защиты прав потребителей и технического надзора измерил качество мобильного интернета в сетях Telia, Elisa и Tele2 и установил, что за два года развитие сетей повысило скорость интернета в среднем на 70%, пишет Rus.ERR.
При проведенных в дневное время и в движении замерах лучшего результата удалось добиться в сети Elisa – скорость скачивания составила 83 Мбит/с. Результат Telia составил 78 Мбит/с, Tele 2 – 63 Мбит/с.
При стационарных замерах самая высокая скорость мобильного интернета также была в сети Elisa – 120 Мбит/с, а в сетях Telia и Tele 2 она составила 108 Мбит/с и 93 Мбит/с соответственно.
"В случае мобильной связи всегда нужно учитывать, что из-за природных условий и зданий она не всегда идеальна, но общая ситуация с мобильным интернетом все же хорошая", – прокомментировал результаты замеров руководитель отдела связи Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Оливер Гайлан.