Следственный комитет РФ считает, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории

У Следственного комитета России есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко, пишет Newsru.com.
"СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена", - цитирует Петренко официальный сайт СК РФ.
9 декабря исполком ВАДА единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что повлекло за собой невозможность участия атлетов под флагом РФ в чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также лишения России права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Срок санкций, введенных из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, составляет четыре года.
У России есть 21 день с момента вынесения вердикта на обжалование решения ВАДА в CAS. Протест будет подан РУСАДА под давлением правительства РФ, хотя в WADA и самом РУСАДА отмечали бессмысленность этих действий на фоне очевидных доказательств.
"Моя позиция по перспективам дела - этих перспектив нет. Слушания в CAS будут публичными, весь мир увидит доводы и аргументы", - предупредил ранее глава РУСАДА Юрий Ганус.