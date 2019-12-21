Следственный комитет РФ считает, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории

"СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена", - цитирует Петренко официальный сайт СК РФ.

9 декабря исполком ВАДА единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что повлекло за собой невозможность участия атлетов под флагом РФ в чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также лишения России права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Срок санкций, введенных из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, составляет четыре года.

У России есть 21 день с момента вынесения вердикта на обжалование решения ВАДА в CAS. Протест будет подан РУСАДА под давлением правительства РФ, хотя в WADA и самом РУСАДА отмечали бессмысленность этих действий на фоне очевидных доказательств.