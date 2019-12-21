Керсти Кальюлайд: мы должны общаться с Россией как равные партнеры

Не сердилась. Ужаснулась. Было грустно. Это более верные реакции. Сразу спросила премьер-министра, думал ли он о том, чтобы заменить министра внутренних дел.

Что ответил премьер-министр?

Он не счел это важным.

Я полагаю, что одним из событий, о которых вы больше всего сожалеете в этом году, является то, что произошло в апреле. Вы пригласили Марта Хельме поговорить с вами, и хотя была возможность не назначать его, вы решили все же это сделать.

На самом деле, с точки зрения Конституции Эстонии неясно, была ли такая возможность. Подавляющее большинство юристов видят в роли президента так называемого государственного нотариуса. Несомненно, если бы в то время было ясно, что это правительство может так или иначе быть опасным для конституционного строя Эстонии, мы могли бы это рассмотреть. Но даже тогда не было бы уверенности, что это решение в соответствии с законом. Для меня было важно, чтобы я придерживалась Конституции Эстонии и предусмотренных ею рамок.

Теперь, семь месяцев спустя, вы чувствуете, что это правительство представляет угрозу для конституционного строя Эстонии?

В этом смысле они ставят под сомнение статью 12 конституции: все люди равны. Я думаю, что он также является угрозой нашей безопасности. Когда мы думаем о прошлом месяце, за это время министр внутренних дел дважды вмешивался во внешнюю политику Эстонии и начал энергично ее формировать. Все это влияет на нашу сеть безопасности. Выживание маленькой страны во многом зависит от того, сколько у нас партнеров и союзников и как они нас видят: похожими на них или отличающимися от них.

Насколько вам неудобно, что вы были вынуждены извиниться перед правительством несколько раз за короткий срок?

Это моя работа Если многие люди считают, что все неверно, кто-то должен это сказать. Есть смысл сказать это. Мы не должны привыкать к этому. Если вы все время смущаетесь и в конце концов пытаетесь не читать газет, вы отдаляетесь от политической жизни. Этого мы не хотим. Если учреждения постоянно подвергаются нападкам, возможность конструктивной дискуссии о собственном развитии и будущем также будет потеряна. Поле спокойной дискуссии сужается. Это грустно.

Это подводит нас к проблеме ненависти в эстонском обществе, которая, как мне кажется, приобрела эпидемический характер. О чем это говорит?