Фото и видео ⟩ В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

Лайнер Carnival Glory маневрировал, готовясь пришвартоваться в порту, когда произошло столкновение. Своей передней частью он задел лайнер Carnival Legend. По словам одного из пассажиров лайнера, ветер был очень сильным в этот момент. В Twitter также сообщают, что Carnival Glory почти задел один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas.