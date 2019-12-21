Фото и видео ⟩ В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

В порту мексиканского города Косумель столкнулись два круизных лайнера, сообщает Reuters. Инцидент произошел вчера, 20 декабря.
Лайнер Carnival Glory маневрировал, готовясь пришвартоваться в порту, когда произошло столкновение. Своей передней частью он задел лайнер Carnival Legend. По словам одного из пассажиров лайнера, ветер был очень сильным в этот момент. В Twitter также сообщают, что Carnival Glory почти задел один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) 20 декабря 2019 г.
По сообщению СМИ, шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы. Повреждения лайнеров не мешают им продолжать путь.