Сб, 21.12.2019
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Фото и видео ⟩ В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

Фото с места событий.

ФОТО: Matthew Bruin/Matthew Bruin via REUTERS

В порту мексиканского города Косумель столкнулись два круизных лайнера, сообщает Reuters. Инцидент произошел вчера, 20 декабря. 

Лайнер Carnival Glory маневрировал, готовясь пришвартоваться в порту, когда произошло столкновение. Своей передней частью он задел лайнер Carnival Legend. По словам одного из пассажиров лайнера, ветер был очень сильным в этот момент. В Twitter также сообщают, что Carnival Glory почти задел один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas.

По сообщению СМИ, шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы. Повреждения лайнеров не мешают им продолжать путь.

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